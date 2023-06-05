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Neslihan Atagül'den ayrılık provası! 'Boşanma yok' demişti o görüntüler olay oldu! 'İhanet' gecesi Kadir Doğulu'nun tarikatını ifşalamıştı

Neslihan Atagül'den ayrılık provası! 'Boşanma yok' demişti o görüntüler olay oldu! 'İhanet' gecesi Kadir Doğulu'nun tarikatını ifşalamıştı
05.06.2023 10:28 - Son Güncelleme: 05.06.2023 10:28

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Neslihan Atagül'den ayrılık provası! 'Boşanma yok' demişti o görüntüler olay oldu! 'İhanet' gecesi Kadir Doğulu'nun tarikatını ifşalamıştı... Aynı gece farklı kadınlarla görüntülerinin magazin gündemine düşmesiyle ifşa olan Kadir Doğulu'nun üye olduğu tarikatın iç yüzü deşifre oldu. Baba Eren lakaplı Ali Osmay Güre ve tarikata üye olan ünlü isimlerle ilgili iddialar şoke ederken Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu olmadan sabahın ilk ışıklarına kadar bir mekanda görüldü. Eşini evinin kapısında bornozla bekleyen Kadir Doğulu'nun görüntüsünün ardından o gecenin detayları ortaya çıktı. Yanında bir arkadaşı olan Atagül'ün o gecesinin aslında dert gecesi olduğu iddia edildi. Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile boşanacakları yönündeki söylentilere "Biz gayet memnunuz, keyfimiz ve neşemiz yerinde" dedikten kısa bir süre sonra öyle bir şey yaptı ki kafalar iyice karıştı.

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