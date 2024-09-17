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Narin’in yengesine tutuklama talebi!
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Narin’in yengesine tutuklama talebi!

Giriş Tarihi: 17 Eylül 2024, 14:26 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2024, 14:26

Narin Güran cinayetinde günlerdir sorgulanan Hediye Güran'ın gerçekleri anlatmasıyla cinayetin sır perdesinin aralanması bekleniyor. Hediye Güran'ın olayın baş şüphelisi olan kaynı Salim Güran'la o gün sır bir telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. İkilinin cinayetin kara kutusu oldukları düşünülüyor. Öte yandan Narin'in 20 Ağustos'ta evlerinde amcası, annesi ve bir yengesinin dahil olduğu çarpık ilişkiye tanık olduğu ve ertesi gün de cinayet işlendiği senaryosu üzerinde durulduğu öğrenildi. Hediye Güran tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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