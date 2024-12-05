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Narin’in katili tespit edildi mi? Nazif Karaman son gelişmeleri A Haber’de anlattı
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Narin’in katili tespit edildi mi? Nazif Karaman son gelişmeleri A Haber’de anlattı

Giriş Tarihi: 05 Aralık 2024 17:14 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2024 17:16

8 yaşındaki Narin Güran'ın 21 Ağustos'ta korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Cansız bedeni 19 gün sonra 8 Eylül'de bulunan Narin'in cesedi üzerinde yapılan incelemelerde avuç içinde ve şortunda kalan saç ile kıl parçaları bulunmuştu. Bu kıl parçalarının DNA incelemeleri tamamlandı. Parçaların anne Yüksel Güran ile abi Enes Güran ile uyumlu olduğu ortaya çıktı. Bu durumun cinayetin düğümünü çözmesi beklenirken, tutuklu bulunan ağabey Enes Güran ile tutuklanmayan ağabey Baran Güran ve amca arasında geçen bir telefon konuşması da dinleyenlerin kanını dondurdu. Ses kayıtlarının ortaya çıkmasının ardından bir itiraf gelip gelmeyeceği merakla bekleniyor. Öte yandan Sabah Gazetesi Haber Müdür Nazif Karaman A Haber ekranlarında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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