Narin Güran'ın köyünde ölüm sessizliği!

Giriş Tarihi: 30 Ekim 2024, 11:35 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2024, 11:35

'Katil kim sorusu?' yanıt aramaya devam ederken, Narin Güran'ın katledildiği Tavşantepe köyünün sürecin başından beri büründüğü sessizlik ise dikkat çekti. atv Muhabiri Özlem Aktay, kritik duruşma öncesinde köyde yaşayan vatandaşlara mikrofon uzatarak, sorular sordu.

Köy sakinlerinin bu sorulara verdikleri yanıt ise oldukça dikkat çekti.

Aktay, Narin'in komşularının kapısını tek tek çaldı. Koşulardan birisine 'Narin için ne söyleyeceksiniz?' şeklinde bir soru yöneltti. Narin'in komşusu bu soruya "Vallahi konuşmuyorum. Çok hastayım. Allah rızası için" şeklinde yanıt verdi.

Aktay, köydeki farklı kişilere mikrofon uzatsa da aldığı yanıt değişmedi. Ağızlarını bıçak açmayan köy sakinleri, durum karşısında adeta 3 maymunu oynadı.

Komşulardan birisi, "Siz bizim ne gördüğümüzü yaşamadınız, Ne bildiğimizi bilmiyorsunuz ki..." şeklinde konuştu. Aktay, köylülerden bazılarının kendisine aileden korktuklarını itiraf ettiğini de açıkladı.

Öte yandan önceki gün bir televizyon kanalındaki programa telefonla bağlanan Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran, kardeşi ve annesiyle ilgili paylaşımlarının ardından dikkat çeken açıklamalar yaptı. Güran, iddianamedeki HTS kayıtlarıyla ilgili de çeşitli iddialarda bulundu.