Narin Güran cinayetini o ses kaydı mı çözdü? Canlı yayında çarpıcı sözler: Ben 4 ayrı kaynaktan onaylattım

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu. Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından olaya dair gizem de aydınlatılmaya başladı.Soruşturma tüm derinliğiyle devam ederken, cinayeti çözecek bir ses kaydının olduğu iddia edildi. Söz konusu bu ses kaydında"Ramazan kız öldü mü yaşıyor mu?" şeklinde bir ifade kullanıldığı öğrenildi. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek "Ben bu bilgiyi 4 ayrı kaynaktan onaylattım." diyerek çarpıcı bir açıklamada bulundu. Peki, Ramazan Atasoy ifadesinde neler dedi? İşte detaylar...