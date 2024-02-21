Ekrem İmamoğlu'nun fonladığı Sözcü TV, 6 Şubat'ın acısı tazeyken bir kez daha deprem simsarlığını soyundu. Sözcü TV muhabiri, AK Parti İBB adayı Murat Kurum'a 6 Şubat felaketindeki can kayıplarına ilişkin manipülatif bir soru sormaya yeltendi. Kurum, İmamoğlu'nun 'Sözcü'sünden gelen maksatlı soruya "Israrla anlamak istediğiniz taraftan bakmaya gayret gösteriyorsunuz" diyerek tepki gösterdi. Depremdeki can kayıpları üzerinden siyaset yapılmasını kınayan Kurum, SÖZCÜ'ye "Daha fazla vefat edilmesi sizi mutlu mu ediyor?" sorusunu yöneltti.