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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 23 Şubat 2024, 17:08 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2024, 17:08

Murat Kurum'dan "650 bin konut yapılmamalı" diyen İmamoğlu'na 'kentsel dönüşüm' dersi: "Gel yanıma staj yap öğretiriz"

Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum, 650 bin konutun dönüştürülmesine karşı çıkıp "Asla yapılmamalı" diyen CHP'li Ekrem İmamoğlu'na 'kentsel dönüşüm' dersi verdi. Kurum, "Bu şehrin parasını çarçur eden insanlar kalkmışlar "650 bin konutu nasıl yapılacak?” diyorlarmış. Aslında yanıma gelsen şöyle biraz staj yapsan, afetlerde başka yerlere gideceğine yanımda olsan öğretiriz sana. Ama senin öğrenmek gibi bir derdin yok" dedi. Öte yandan Murat Kurum’a lokum ikram edip yüzde 60 ile kazanmasını beklediğini dile getiren bir esnaf "Malatya’da yaptığınız hizmetlere de hayranız. Büyük bir heyecanla İstanbul’a gelmenizi bekliyoruz" şeklinde konuştu.

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