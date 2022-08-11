Muharrem İnce’den fondaş Merdan Yanardağ’a sert sözler: Sende şeref varsa, yemin et bakalım almadığına!

Özgür basın naraları atıp mangalda kül bırakmayan, kalemlerinin yönünü ise aldıkları fona doğru çeviren fondaş medyanın ipliği pazara çıktı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bazı kanalların düzenli olarak CHP ve İYİ Parti'den maaş aldığını açıkladı. İnce'nin hedefinde kirli haberler ve kara propagandada başı çeken TELE 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ da vardı. Yanardağ'ın CHP ve İYİ Parti'den para aldığını söyleyen Muharrem İnce, "Ben şerefimin üzerine yemin ederim ki her ay CHP ve İyi Parti'den para alıyorsun. Sende şeref varsa, yemin et bakalım almadığına!" ifadelerini kullandı.