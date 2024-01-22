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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 22 Ocak 2024, 12:28 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2024, 12:44

Müge Anlı'nın ağzı açık kaldı! Böylesi ile ilk kez karşılaşıyorum! Kaç çocuğun çıkacak daha? Ahsen Yıldırım babasını bulduğuna pişman oldu

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Programa ailesini bulmak için konuk olan Ahsen Yıldırım, 21 yıl önce bir cami avlusuna terk edilmişti. Ailesini bulmak isteyen Ahsen, Yeşilçam filmlerine konu olacak bir hayat hikayesine sahip olduğunu canlı yayında öğrendi. Kendisinden başka 9'u geçkin kardeşi olduğu ortaya çıkan Ahsen, babasını bulduğuna bulacağına pişman oldu. Annesinin babası tarafından Gülhane Parkı'nda dilendirildiği, akıl sağlığının yerinde olmadığı ortaya çıkarken, aynı zamanda Ahsen'in babası Mustafa Bey'in genç bir kadına cinsel istismarda bulunduğu ve o istismardan bir çocuğu daha olduğu ortaya çıktı. Olay karşısında kanı donan Müge Anlı, "Böylesi ile ilk kez karşılaşıyorum. Kaç çocuğun çıkacak daha?" diyerek Mustafa Bey'e tepki gösterdi.

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