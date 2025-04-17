MSB'den Yunanistan'ın adımına sert tepki: "Uluslararası hukuka aykırıdır" | İsrail ile görüşme normalleşme değil

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, düzenlenen basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. MSB, Yunanistan'ın duyurduğu “Deniz Mekânsal Planlaması"na sert tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Yunanistan’ın deniz yetki alanlarıyla ilgili olarak tek taraflı olarak gerçekleştirdiği bu tür planlamalar, uluslararası hukuka aykırıdır." denildi. Bakanlık Suriye konusunda İsrail ile yapılan görüşmenin bir "normalleşme" değil, "çatışmasızlık mekanizması" kapsamında gerçekleştirildiği bildirdi.