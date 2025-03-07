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MSB’den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımı
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MSB’den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımı

Giriş Tarihi: 07 Mart 2025 20:32 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2025 20:33

Milli Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi X hesabından yapılan paylaşımda, "Eserinle gururlan Türkiye’m. Onlar; Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gökyüzü kadar sonsuz, denizler kadar engin ve dağlar kadar dimdik olan korkusuz kadın askerleri. Onlar; en zoru başarmış, asil Türk milletinin gurur kaynağı olmuş isimsiz kahramanları. Ve her biri bu vatan için canını vermeye yemin etmiş birer başarı öyküsü. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle başta şehitlerimizin ve gazilerimizin anneleri, eşleri ve evlatları olmak üzere, Milli Savunma Bakanlığımızda görev yapan personelimizin ve tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü kutlu olsun. Unutmayın, sizler zafere yürüyen milletimizin en gür sesisiniz" ifadelerine yer verildi.

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