MKE roket fabrikasında patlama neden oldu? Uzman isimden canlı yayında flaş açıklama

Ankara MKE patlama son dakika haberi: Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Makine ve Kimya Endüstrisi'ne (MKE) ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama meydana geldi. Milli Savunma Bakanlığı, Elmadağ ilçesindeki Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 5 işçinin şehit olduğunu bildirdi. A Haber canlı yayınına bağlanan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, fabrikadaki güvenlik önlemlerinin çok sıkı olduğuna dikkat çekerek patlamanın yangından kaynaklanmış olabileceğini belirtti.