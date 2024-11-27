Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den 'korsan yemin'e ilişkin flaş açıklama: Grup halinde organize edildi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Harp Okulu mezuniyet törenindeki korsan yemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Korsan yeminin organize şekilde yapıldığını söyleyen Güler, "Söz konusu eylem amirlerin izni olmadan grup halinde organize edilmiş, basın davet edilmiş ve eylemin bilinmesi istenmiştir, emir komuta devre dışı bırakılmıştır. Suç meziyeti ne olursa olsun disiplin süreci işletilecek ve disiplin kurumu karar verecek" dedi. Öte yandan F-35'lerle ilgili de konuşan Güler, "Amerikalıların F-35 konusunda, bizim KAAN'ı yapabileceğimizi ve uçtuğunu görünce, biraz düşünceleri de değişti. Onlar şimdi kendileri de F-35'i verebileceklerini ifade ediyorlar" ifadelerini kullandı.