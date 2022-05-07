Haberler Güncel Videoları Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan "Hudut" tepkisi: Yalan görüntülerle dezenformasyon yapılıyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan "Hudut" tepkisi: Yalan görüntülerle dezenformasyon yapılıyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan "Hudut" tepkisi: Yalan görüntülerle dezenformasyon yapılıyor
07.05.2022 10:11

OTOMATİK OYNAT

Güncel 02:03
CHP’de ‘Suriyeli mülteci’’...
Güncel 04:18
Düşen uçak pilotlarının son...
Güncel 03:27
Muhalefetin Türkiye'ye kurmak...
Güncel 05:30
"CHP’nin içerisinde ciddi...
Güncel 01:50
Türkiye'den Suriye'ye yeni...
Güncel 01:32
Bakan Mustafa Varank'tan...
Güncel 00:17
Eski Hazine ve Maliye Bakanı...
Güncel 15:32
Diyanet İşleri Başkanı...
Güncel 11:22
Başkan Erdoğan işçilerle...
Güncel 00:54
Düzenlenen DEAŞ operasyonunda...
Güncel 01:59
Başkan Erdoğan'dan 1 Mayıs...
Güncel 00:30
TSK, VURAL'ın son partisini...

Son dakika... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "Hudutların korunması milli bir meseledir. Mehmetçik hudutlarda kendisine sağlanan imkanları en etkin şekilde kullanıyor, yapılması gerekenleri başarılı şekilde yapıyor" dedi. Akar, "Yalan haberler, sahte videolar, dezenformasyonla farklı bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bunlara karşı sağduyu sahipleri dikkatli, müteyakkız olmalı ve bunlara karşı gerçekleri görebilmeli" şeklinde konuştu. Bakan Akar öte yandan, Pençe Kilit Operasyonu'nda şu ana kadar 73 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Güncel Videoları
SON DAKİKA