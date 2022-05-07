Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan "Hudut" tepkisi: Yalan görüntülerle dezenformasyon yapılıyor

Son dakika... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "Hudutların korunması milli bir meseledir. Mehmetçik hudutlarda kendisine sağlanan imkanları en etkin şekilde kullanıyor, yapılması gerekenleri başarılı şekilde yapıyor" dedi. Akar, "Yalan haberler, sahte videolar, dezenformasyonla farklı bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bunlara karşı sağduyu sahipleri dikkatli, müteyakkız olmalı ve bunlara karşı gerçekleri görebilmeli" şeklinde konuştu. Bakan Akar öte yandan, Pençe Kilit Operasyonu'nda şu ana kadar 73 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.