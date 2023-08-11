SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2023, 23:35 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2023, 23:45

Milli havacılık motorları A Haber’de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan döneminde Türk Savunma Sanayii bir devlet politikası haline getirilerek desteklendi. 2002 yılından sonra savunma sanayiinde yapılan atılımlar dünyada artık adından en başta söz ettiriyor. TEI Genel Müdürü Profesör Doktor Mahmut Faruk Akşit, Türkiye'nin savunma sanayiinde hangi aşamada olduğunu; dün, bugün ve yarın olmak üzere yorumladı. Türkiye'nin yerli ve milli havacılık motorları A Haber stüdyolarında tanıtıldı. Öte yandan Akşit "Türkiye dünya genelinde en büyük tedarikçi haline geldi" ifadelerini kullandı.

SIRADAKİ VİDEO
Eski CHP’li Kemal Anadol’dan Kılıçdaroğlu'na bombardıman: "Seçimi kaybeden lider o gece istifa eder’’
11.08.2023Cuma
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu canlı yayında açıkladı: İstanbul ve Ankara arası 80 dakika olacak
11.08.2023Cuma
Eski sevgilisinin evine gelen tamirciyle birbirlerine girdiler! 2 yaralı
11.08.2023Cuma
Fondaş Can Ataklı'dan skandal sözler! 'Cuma' tatilini savunan Müslümanlara hakaret etti
11.08.2023Cuma
Meral Akşener'in sağ kolu Ünzile Yüksel'den CHP'ye yaylım ateşi!
11.08.2023Cuma
Bunlar da Var
Zaniolo’nun abisi geliyor! Erden Timur Fred’in intikamını aldı! Galatasaray oldukça ısrarcı! 00:18
Erden Timur Fred'in intikamını aldı
11.08.2023Cuma
71 yaşındaki İbrahim Tatlıses’ten evlilik itirafı! Durdu durdu bombayı patlattı! “Tek yaşamayı sevmiyorum” 7 çocuk babası İbo... 04:33
İbo'dan evlilik itirafı!
11.08.2023Cuma
Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı! 01:32
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı!
11.08.2023Cuma
Kim Milyoner Olmak İster’e görme engelli yarışmacı Ali Bey damga vurdu 40:20
Milyoner'e görme engelli yarışmacı Ali Bey damga vurdu
11.08.2023Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA