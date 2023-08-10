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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2023, 23:16 Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2023, 23:21

MHP Lideri Devlet Bahçeli’den İYİ Partiye: ‘’Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, CNN Türk Gece Görüşü programında MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin İYİ Parti'ye yerel seçim mesajını iletti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir aracılığıyla CNN Türk Gece Görüşü programında İYİ Parti'ye yaptığı yerel Seçim mesajında şu ifadelere yer verildi:

Başkanımız, 1 Ağustos 2019 tarihinde Twitter üzerinden bir mesaj yayınlamış ve geçmişte MHP'de yer alıp sonradan İYİ Parti bünyesine geçen isimlere bir çağrıda bulunmuştu. Yine Sayın Genel Başkanımız sizlere hürmetlerini sunarak İYİ Parti'ye yeni bir çağrısını iletiyor ve saygıdeğer kamuouyla paylaşıyorlar. 'Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına

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