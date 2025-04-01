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MHP lideri Devlet Bahçeli’den CHP’ye sokak ve boykot uyarısı
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MHP lideri Devlet Bahçeli'den CHP'ye sokak ve boykot uyarısı

Giriş Tarihi: 01 Nisan 2025 11:16 Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2025 11:16

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'nin toplumu sokağa çağıran tutumunu sert bir dille eleştirerek, "Bu provokasyonların bedelini ödemeye hazır olmalılar" dedi. Bahçeli, CHP'nin "milli iradeyi yok sayan, çatışmacı ve seçkinci" politikalarının Türkiye'yi kaosa sürüklemeye çalıştığını savundu. "CHP zihniyeti, Türk milleti'nin değerlerini, inançlarını, kültürünü tartışma konusu haline getirmiştir." ifadelerini kullanan Bahçeli, CHP'nin "boykot" diyerek milli markaları hedef almasına tepki göstererek tarihi uyarılar yaptı.

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