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MHP grup toplantısı! Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar

MHP grup toplantısı! Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar
10.01.2023 11:39 - Son Güncelleme: 10.01.2023 11:41

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Partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sinan Ateş cinayeti nedeniyle başta MHP'yi hedef alan saldırılara tepki gösterek, "Menfur cinayetin içine dava arkadaşlarımızı çekmek isteyenlere eyvallah etmeyeceğiz, cinayet üzerinden siyasi kurgu yapılıyor." açıklamasında bulundu. Hazırladıkları anayasa taslağında 'Türk'lük ifadesinde değişikliğe gideceklerini duyuran DEVA Partisi'ne "Cesedimizi çiğnmeden nasıl başaracaksınız" diyerek tepki gösteren Bahçeli, CHP Genel Merkezi'ndeki Türk bayraklarını kaldırtan Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanına, "Suçtur, cinayettir, kepazeliktir" sözleriyle yüklendi.

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