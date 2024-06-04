MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in üslup sözlerine tepki göstererek "MHP'nin herhangi bir mensubunu terörle ilişkilendirmek yumuşama pozu veren biz zatın edepsiz beyanıdır. Bize üslup uyarısı yapan kişinin önce kendi ağzını yıkaması tavsiyemdir. CHP başkanı terör ve terörist görmek hususunda merakta ise yanı başında vazo gibi tuttuğu DEM'li bölücülere bakması en doğal tercih olacak." dedi. Öte yandan DEM'li Hakkari Belediye Başkanı Sıddık Akış'ın görevden alınması hakkında "Bir teröristin 31 Mart seçimlerinde aday gösterilmesi seçimlere katılması başlı başına bir skandaldır" ifadelerini kullandı.