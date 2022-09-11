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MHP Bursa mitingi! Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar

MHP Bursa mitingi! Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar
11.09.2022 18:31

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bursa'da önemli açıklamalarda bulundu. Bankamatikçi anketçilere sert tepki gösteren Bahçeli, "Parayı verenin düdüğünü çalan anket şirketleri, biz sizin ederinizi de cibiliyetinizi de çok iyi biliriz" ifadelerini kullandı. 6'lı masanın gizli gündeminin HDP'ye Bakanlık vermek olduğuna dikkat çeken Bahçeli, bu masanın Biden'dan onay almadan adayını açıklayamayacağını ifade etti. MHP liderinin gündeminde Yunanistan'ın alçak provokasyonları da vardı. Atina'ya sert sözlerle yüklenen Bahçeli, "Adalar helal-i hakkımızdır. Ayranımızı kabartmasınlar, sabrımızı zorlamasınlar. Denize dökülmek istiyorlarsa sadece bize söylesinler. Alayını göndeririz" dedi.

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