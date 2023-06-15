Metin Akpınar'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki: "2,5 milyon fark varken biz de fena değiliz denmez"

14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerin ardından büyük bir hezimete uğrayan terör ittifakının ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu, faturayı önce MYK'ya ardından kırsalda yaşayan seçmenlere kesti. Hem parti içinden hem CHP'li medyadan sert tepkiler gören Kılıçdaroğlu'nu hedef alan isimlere, oyuncu Metin Akpınar da eklendi. Kılıçdaroğlu'nun "ağır bir yenilgi almadık" savunmasına sert çıkan Akpınar, "Bir tarafta 2 buçuk milyon fark oy varken 'Biz de fena değiliz' denmez ki." diyerek öfkesini gösterdi.