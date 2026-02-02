PODCAST CANLI YAYIN
Meteoroloji'den 53 ile sarı ve turuncu kod!

Meteoroloji'den 53 ile sarı ve turuncu kod!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Aydın ve İzmir için turuncu, 51 şehir için sarı kodlu uyarı yayımlayarak yurt genelinde beklenen kar, fırtına ve sel riskine karşı vatandaşları acil önlem almaya çağırdı.

Bunlar da Var

NBA efsanesi O’Neal’dan Başkan Erdoğan’a övgü: “Bir kahramanın yanındaydım”
NBA efsanesi O’Neal’dan Başkan Erdoğan’a övgü: “Bir kahramanın yanındaydım”
Antalya'da 9 kişiye mezar olan otobüsün otogardaki son görüntüleri
Antalya'da 9 kişiye mezar olan otobüsün otogardaki son görüntüleri
Tekirdağ - Antalya otobüsü şarampole uçtu: Çok sayıda ölü ve yaralı
Tekirdağ - Antalya otobüsü şarampole uçtu: Çok sayıda ölü ve yaralı
TOGG suyun içinde böyle ilerledi!
TOGG suyun içinde böyle ilerledi!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle