Kahramanmaraş'ta 3 yıllık değişim: İşte öncesi ve sonrası

Malatya'da 6 Şubat depremi ve sonrası değişiminin görüntüleri

Erdoğan Sisi ile görüştü!

Bakan Uraloğlu'ndan deprem yatırımları ve uçak kazası açıklaması