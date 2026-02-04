Bakan Uraloğlu'ndan deprem yatırımları ve uçak kazası açıklaması

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerGüncel VideolarıBakan Uraloğlu'ndan deprem yatırımları ve uçak kazası açıklamasıBakan Uraloğlu'ndan deprem yatırımları ve uçak kazası açıklamasıGiriş Tarihi: 04 Şubat 2026 17:11 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Bakan Uraloğlu, deprem bölgesine 80 milyar TL yatırım yapıldığını ve Ankara'da düşen Libya uçağının jeneratör arızası nedeniyle kaza kırıma uğradığını açıkladı.Bunlar da Var 07:04Iğdır FK 6-0 Antalyaspor | (MAÇ ÖZETİ) 03.02.2026Salı 00:43GOL | Rizespor 0-1 Beyoğlu Yeni Çarşı FK (Alhan Kurtoğlu) 03.02.2026Salı 01:03GOL | Samsunspor 2-0 Bodrumspor (Mouandilmadji) 03.02.2026Salı 01:12GOL | Samsunspor 1-0 Bodrumspor (Mouandilmadji) 03.02.2026SalıCANLI YAYIN