Bakan Uraloğlu'ndan deprem yatırımları ve uçak kazası açıklaması

Bakan Uraloğlu'ndan deprem yatırımları ve uçak kazası açıklaması

Bakan Uraloğlu, deprem bölgesine 80 milyar TL yatırım yapıldığını ve Ankara'da düşen Libya uçağının jeneratör arızası nedeniyle kaza kırıma uğradığını açıkladı.

