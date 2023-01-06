Meral Akşener Ekrem İmamoğlu'nda diretiyor: Söz veriyorum gümbürtüye gitmeyeceksin

Muhalefetin adaylık kavgası yine alevlendi. 10. kez bir araya gelen ve 'aday konuşmaya başlayacağız' açıklamasını yapan 6'lı masa yine entrikalarla birbirlerine mesaj veriyor. Temel Karamollaoğlu ve Gültekin Uysal'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdiği ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun toplantısına katılmaması Meral Akşener'i köşeye sıkıştırma planı olarak okunurken Akşener flaş bir çıkış yaparak yeni bir bombanın fitilini ateşledi. Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu'na yönelik, "Akşener, "Söz veriyorum gümbürtüye gitmeyeceksin. Söz olsun gitmeyeceksin and olsun gitmeyeceksin." ifadeleriyle desteğini yeniden açıkladı.