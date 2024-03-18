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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 18 Mart 2024, 17:29 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2024, 17:29

Marmaray İstasyonu'nda saldırıya uğrayan kadın yüzündeki 40 dikişle dehşet dolu anları anlattı

Kadıköy, Göztepe Marmaray İstasyonu'nda saldırıya uğrayarak yaralanan Gülhan Karadereli yaşadıklarını anlattı. 34 yaşındaki Gülhan Karadereli, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde farklı bir numaradan beri arayarak, 'Beni işimden edersen, seni öldürürüm, keserim' demişti" dedi. Başkan Erdoğan'a çağrı yapan Karadereli, "Cumhurbaşkanımıza güveniyorum. Bu konular ile alakalı lütfen cezaların artırılmasını istiyorum." ifadelerini kullandı. 36 yaşındaki temizlik görevlisi Çetin Akay tarafından 2 yıldır rahatsız ettiğini belirten güvenlik görevlisi, "Artık bu durum beni aşırı derece rahatsız etmeye başlamıştı. Israrlı takip, taciz, tehdit… Bugün benim canımı yakan, yarın başkasının canını yakar." şeklinde konuştu.

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