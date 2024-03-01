Mansur Yavaş'ın kirli algı oyunu çöktü... Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok’a "Mansur Yavaş gibi şeffaf olacak mısınız?" diye soran kişinin Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı’nda personel olan Mehmet Ali Şimşek olduğu ortaya çıktı. Şimşek'in aynı zamanda CHP'de görevli olduğu ortaya çıktı. Yavaş'ın seçim kaygısıyla belediye personellerine asli görevini yaptırmayıp sahada trollük yaptırması büyük tepki çekti. Öte yandan fondaş medyanın "Turgut Altınok esnaf ziyaretlerini basına kapalı yapıyor" yalanı da elinde patladı.