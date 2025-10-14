PODCAST
Maltepe'de bir kişi metro raylarına atladı
Giriş Tarihi: 14 Ekim 2025 16:43
Maltepe, Gülsuyu Metro İstasyonu'nda bir kişi raylara atladı. Olay nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı istikametindeki metro seferlerlerinde aksamalar yaşanıyor. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
