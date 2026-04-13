Müge Anlı'daki evlat nöbeti bitti: Esila bebek bulundu! Baba gözaltında!
Türkiye'nin konuştuğu 3,5 aylık Esila bebek olayında mutlu son. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında annesi Rabia Sena Doğan'ın feryadıyla Türkiye gündemine oturan kaçırılma vakası, Ankara Emniyeti'nin şafak operasyonuyla çözüldü. Eşine zarar vermek için bebeği alıkoyan baba Fatih Doğan kıskıvrak yakalanırken, minik Esila devlet korumasına alındı.
Rabia Sena Doğan bir buçuk yıllık eşi Fatih Doğan'ın henüz 3,5 aylık olan bebeklerini dün kaçırdığını iddia ederek yardım istedi. Yayınımız ihbar kabul edildi. Ankara Emniyeti sabaha karşı bir operasyon düzenledi. Çocuğunu kaçıran baba Fatih Doğan gözaltına alındı. Bebek ise devlet korumasına verildi.