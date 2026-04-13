Müge Anlı'daki evlat nöbeti bitti: Esila bebek bulundu! Baba gözaltında!

Rabia Sena Doğan bir buçuk yıllık eşi Fatih Doğan'ın henüz 3,5 aylık olan bebeklerini dün kaçırdığını iddia ederek yardım istedi. Yayınımız ihbar kabul edildi. Ankara Emniyeti sabaha karşı bir operasyon düzenledi. Çocuğunu kaçıran baba Fatih Doğan gözaltına alındı. Bebek ise devlet korumasına verildi.