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Lviv’deki 3’lü zirve sonrası Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Lviv’deki 3’lü zirve sonrası Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
18.08.2022 19:28

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin daveti üzerine Ukrayna'nın Lviv kentine geldi. Başkan Erdoğan'ın Zelenskiy ile Potoçki Sarayı'nda yaptığı ikili görüşme sonrası, Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in iştirakleriyle üçlü bir görüşme gerçekleştiridi. Erdoğan görüşme sonrası, "Zaporijya Nükleer Santrali etrafında devam eden çatışmalardan duyduğumuz endişeyi dile getirdik. Yeni bir Çernobil yaşamak istemiyoruz." dedi.

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