Levent çatışma anı kamerada: İsrail Konsolosluğu önü polis müdahalesi kamerada
İstanbul Levent'te bulunan İş Kuleleri ve İsrail Konsolosluğu'nun bulunduğu bölgede silahlı çatışma çıktı. İsrail Konsolosluğu önündeki çatışma esnasında teröristlere polis müdahalesi kamerada. İşte olay mahallinden ilk görüntüler ve çatışma anı kamerada.
İstanbul Beşiktaş'ta bulunan İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde silah sesleri duyuldu.
BİR POLİS YARALANDI ÜÇ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Bir polis yaralandığı yaşanan çatışmada üç kişinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.