Bir polis yaralandığı yaşanan çatışmada üç kişinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

BİR POLİS YARALANDI ÜÇ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde silah sesleri duyuldu.