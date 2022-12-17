Kur Korumalı Mevduat hesaplarında süre 1 yıl uzatıldı

'Kur Korumalı Mevduat' (KKM) hesaplarıyla ilgili 'Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Karar' Resmi Gazete'de yayımlandı. (KKM) ve katılma hesaplarının, Türkiye'de finansal istikrarın korunmasında son derece etkin bir rol oynadığını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçtiğimiz günlerde Meclis'te yaptığı konuşmada, "KKM ile döviz kurlarında oynaklığı azaltmayı, TL'ye olan güveni artırmayı, finansal istikrarı güçlendirerek sürdürmeyi ve vatandaşlarımızın tasarruflarını kur dalgalanmalarına karşı korumayı hedefledik ve bunu da başardık." ifadelerini kullanmıştı.