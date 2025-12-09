Kupon kupon vurgun! Baltacı, Yandaş ve Sancak tutuklandı

stanbul’daki büyük bahis soruşturmasında MASAK raporu, Mert Hakan Yandaş ile adına bahis oynadığı belirlenen Ersen Dikmen arasındaki milyonluk para trafiğini tek tek ortaya koydu. Raporda İsmail Yüksek üzerine açılan “en az 3 faul” ve “kart görür” kuponlarının olağanüstü yoğunlukla kazanması kritik bulgu olarak öne çıktı. Süper Lig hakemi Zorbay Küçük’ün hesabındaki 22 milyon liralık şüpheli hareketler ve Metehan Baltacı’nın bahis geçmişi de dosyanın seyrini değiştiren detaylar arasında yer aldı.