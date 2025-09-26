PODCAST CANLI YAYIN

Kültür Yolu Festivali 2027’de 32 ilde düzenlenecek | VİDEO

İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin açılış programı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. “Bu büyük kültür yolculuğunu 2027 yılında 32 ilimizle daha da ileri taşıyoruz.” diyen Ersoy, "“İstanbul bu hikâyenin merkezinde, kalbinde yer alıyor. Çünkü İstanbul, binlerce yıllık tarihiyle sadece bizim değil, tüm insanlığın da göz bebeğidir." dedi. Festival kapsamında Bolşoy Tiyatrosu, İstanbul’da ilk kez sahne alacak. Bu yıl da festivalde Filistin’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekiliyor.

Bunlar da Var

Başkan Erdoğan Türkevi'nde Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü!
Başkan Erdoğan Türkevi'nde Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü!
Malatya'da kayıp şahıs apartmanın çatı katında ölü bulundu
Malatya'da kayıp şahıs apartmanın çatı katında ölü bulundu
Hastanede Eser Karaca cinayeti kamerada!
Hastanede Eser Karaca cinayeti kamerada!
CHP İstanbul İl Kongresi’ne mahkeme freni! CHP'den heyete engelleme... YSK olağanüstü toplanıyor
CHP İstanbul İl Kongresi’ne mahkeme freni! CHP'den heyete engelleme... YSK olağanüstü toplanıyor

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle