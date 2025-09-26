Kültür Yolu Festivali 2027’de 32 ilde düzenlenecek | VİDEO

İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin açılış programı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. “Bu büyük kültür yolculuğunu 2027 yılında 32 ilimizle daha da ileri taşıyoruz.” diyen Ersoy, "“İstanbul bu hikâyenin merkezinde, kalbinde yer alıyor. Çünkü İstanbul, binlerce yıllık tarihiyle sadece bizim değil, tüm insanlığın da göz bebeğidir." dedi. Festival kapsamında Bolşoy Tiyatrosu, İstanbul’da ilk kez sahne alacak. Bu yıl da festivalde Filistin’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekiliyor.