Hatay’ın 6 Şubat sonrası büyük dönüşümü: İşte öncesi ve sonrası!

Depremin en ağır vurduğu kentte saniyeler içinde değişen çehre ve 3 yıllık devasa inşa süreci... Asi Nehri kıyısından yeni rezerv alanlarına, Hatay'ın yeniden doğuşunu izleyin.

