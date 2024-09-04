Başkan Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi. Erdoğan ve es-Sisi, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na başkanlık etti. Kritik zirvenin ardından imzalar atıldı. Ziyaret hem 12 yıl sonra ilk kez olması hem de Sisi’nin ilk ziyareti olması bakımından önem taşıyor. Başkan Erdoğan imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, Mısır ile Filistin konusunda ortak bir duruşa sahip olduklarını ifade ederek İsrail'e destek veren ülkelere tepki gösterdi. Erdoğan, Mısır ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 5 yılda 15 milyar dolara çıkarmak istediklerini ifade etti.