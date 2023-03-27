Korku dağları sardı! CHP'de 'İnce' oyunlar! Muharrem İnce'ye ''Bölen'' kampanyası

2018 yılında CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, parti için rekabetin ardından istifa ederek Memleket Partisi'ni kurdu. 100 bin imza toplayarak cumhurbaşkanı adayı olan İnce'ye, 6'lı koalisyonun ortak adayı Kılıçdaroğlu'nun oylarını böldüğü iddiasıyla ağır hakaretler içeren eleştirilerde bulunuldu. Fondaşların İnce'ye yönelik saldırının dozunu artırmasının sebebi HDP işbirliğiyle kesinleşen ayrımın yaşattığı kayıp.

'FAZIL SAY'DI SÖVDÜ

Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığı 6'lı koalisyon paniğin artmasına neden oldu. Muhalefete yakın sözde sanatçılar ve fondaş gazetecilerin İnce'ye yönelik saldırısının altında vekil yarışı var. Sabah gazetesi yazarlarından Mehmet Barlas, yaşananlar ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Barlas'ın yazısında önemli bölümler:

Muharrem İnce'nin iki büyük iddiası var. Memleket Partisi olarak ana muhalefet partisi olmak ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu geçmek. Bu iddia gerçeğe dönüşür mü bilemem. Ama İnce'nin bu iddiası CHP'lileri ve CHP'nin sözcülüğünü üstlenmiş isimleri çıldırtmaya yetiyor. Bu isimlerden biri de ünlü piyanistimiz Fazıl Say.

Muharrem İnce'nin 100 bin imzayı aşması üzerine Fazıl Say açtı ağzını yumdu gözünü. Tabi söz ustası Muharrem İnce de bundan geri kalmadı. Sosyal medyada kraldan fazla kralcı olanların da katıldığı böyle tuhaf tartışmalara şahit oluyoruz.

EN AZ 40 VEKİL KAYBETTİRİR

Muharrem İnce'ye saldıranlar, itibarsızlaştırmak için ona birçok sıfat takmış. Merak ediyorum, madem bu kadar itibarsız biri olduğunu düşünüyorlar, neden bu kadar saldırıyorlar?

Bunun tek bir cevabı var; CHP'de sıkışmış ulusalcı oylar, ilk kez sandığa gidecek CHP'ye meyilli Z kuşağının oyları ve HDP ile ittifak nedeniyle İyi Parti'ye küsmüş oylar hızla Muharrem İnce'ye gidiyor. Muharrem İnce'nin oylarını yüzde 1'den bir anda yüzde 6'ya çıkarmasının başka bir açıklaması olamaz. Muharrem İnce'nin bu çıkışı CHP'ye en az 40 milletvekili kaybettirir diyen araştırmacılar var.

CHP'NİN YERİNİ ALABİLİR

Peki Muharrem İnce hareketi Türk siyasetinde kalıcı olabilir mi? Bilindiği gibi CHP'de kurucu unsurlar tasfiye edilerek marjinal sol örgütlerin kontrolündeki bir yapıya dönüştü. Şimdi Atatürkçü ve Ulusalcı kesimin bir partisi yok. Eğer iyi bir kadro kurabilirse bu parti neden Memleket Partisi olmasın?

Mehmet Barlas'ın yazısının tamamını okumak için tıklayınız...

"ADAYLIKTAN ÇEKİL VEKİLLERİ KAP"

CHP yönetimi 14 Mayıs seçimleri için 100 bin imza toplayan İnce'yi hem fonlandığı medya hem de kurmayları ile baskı yaparak kendi lehine adaylıktan çekilmeye zorluyor.

İnce, CHP ile görüşmediğini açıklasa da partililerin kendisiyle arka kapıdan ön pazarlık yaparak, "Adaylıktan çekil, vekilleri kap" teklifini sunduğu iddia edildi.

Merakla beklenen Kılıçdaroğlu-İnce görüşmesinin bu hafta içerisinde de yapılması beklenmiyor. Muharrem İnce ise bu süreçte CHP kanadından kimseyle görüşmediğini, teklif de almadığını açıkladı.

EĞİTİM BAKANLIĞI DA MASADA

Buna rağmen İnce'nin CHP'den eski mesai arkadaşlarıyla irtibatta olduğu, bu konuşmaların milletvekili pazarlığına kadar ilerlediği ancak sayı konusunda bir uzlaşma sağlanamadığı öne sürülüyor.

İnce'ye teklif edilmesi muhtemel olan Milli Eğitim Bakanlığı konusunun ise Kılıçdaroğlu ile görüşmede gündeme gelebileceği aktarıldı.

CHP kanadının Muharrem İnce'nin gerçek oy potansiyelinden emin olmak için de süreci ağırdan aldığı belirtiliyor.