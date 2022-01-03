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Köpeklerin saldırdığı Ramazan Aslan: “Arkamı döndüm köpekler bacağıma saldırıp etimi kopardı”

Köpeklerin saldırdığı Ramazan Aslan: “Arkamı döndüm köpekler bacağıma saldırıp etimi kopardı”
03.01.2022 13:07

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Ankara’nın Altındağ ilçesinde başıboş köpeklerin saldırdığı 10 yaşındaki Ramazan Aslan, “Baktım köpekler ayağıma saldırıyor. Bacağımdan etimi kopardılar” dedi. Olay, Altındağ ilçesinin Doğantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Aslan isimli 10 yaşındaki çocuk yoldan geçtiği sırada başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Durumu fark eden civar sakinleri duruma müdahale ederek küçük çocuğu köpeklerden kurtardı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine saldırının gerçekleştiği yere polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunda derin yara izleri olan Aslan hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Köpeklerin saldırı anı ise bir marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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