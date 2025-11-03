Konya'da öğrenci servisi, uçuruma yuvarlandı: 14 yaralı

Kaza, Hadim ilçesi Dedemli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. 42 ANZ 868 plakalı öğrenci servisi, sürücüsünün kontrolünden çıkarak uçuruma yuvarlandı. İhbarla adrese çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralanan 13 öğrenci ile servis sürücüsü, ekiplerce güçlükle uçurumdan çıkartılarak ambulanslarla Hadim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından yaralılardan 1'i helikopterle olmak üzere toplam 14 kişi, Konya'daki hastanelere sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.