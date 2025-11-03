PODCAST CANLI YAYIN
Konya'da öğrenci servisi, uçuruma yuvarlandı: 14 yaralı

Konya'da öğrenci servisi, uçuruma yuvarlandı: 14 yaralı

Konya'nın Hadim ilçesinde okul servisinin uçuruma yuvarlandığı kazada 13 öğrenci ile sürücü yaralandı.

Kaza, Hadim ilçesi Dedemli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. 42 ANZ 868 plakalı öğrenci servisi, sürücüsünün kontrolünden çıkarak uçuruma yuvarlandı. İhbarla adrese çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralanan 13 öğrenci ile servis sürücüsü, ekiplerce güçlükle uçurumdan çıkartılarak ambulanslarla Hadim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından yaralılardan 1'i helikopterle olmak üzere toplam 14 kişi, Konya'daki hastanelere sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Bunlar da Var

Reha Muhtar THY tarafından kara listeye alındı! İstanbul Havalimanını birbirine kattı!
Reha Muhtar THY tarafından kara listeye alındı! İstanbul Havalimanını birbirine kattı!
Hatay'da ortalık savaş alanına döndü: İki aile arasında silahlı çatışmada 7 kişi yaralandı
Hatay'da ortalık savaş alanına döndü: İki aile arasında silahlı çatışmada 7 kişi yaralandı
Çocuğunu "İstemiyorum" diyerek itti: İnceleme başlatıldı
Çocuğunu "İstemiyorum" diyerek itti: İnceleme başlatıldı
ABD başkan yardımcısı JD Vance ile Erika Kirk ile evlenecekleri iddiası Amerikan medyasını salladı!
ABD başkan yardımcısı JD Vance ile Erika Kirk ile evlenecekleri iddiası Amerikan medyasını salladı!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle