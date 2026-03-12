İstanbul’da dron destekli denetim: Taralı alan ihlali yapanlara ceza yağdı

İstanbul Trafiğinde Havadan Takip: Dronlar Devreye Girdi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sabahın erken saatlerinde şehrin trafik yoğunluğu yaşanan kritik noktalarında denetim başlattı. Trafik akışını bozarak taralı alan ihlali yapan sürücüleri tespit etmek amacıyla Zeytinburnu, Eyüpsultan ve Ümraniye ilçelerinde dron destekli kapsamlı bir uygulama gerçekleştirildi.

Kritik Noktalarda Eş Zamanlı Uygulama

Denetimlerin merkez üslerinden biri olan Ümraniye'de, Şile yolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü katılımında trafik polisleri adeta kuş uçurtmadı. Taralı alanı ihlal ederek diğer sürücülerin hakkına giren çok sayıdaki motosiklet ve otomobil sürücüsü, havadan alınan görüntülerin ardından uygulama noktasındaki ekiplerce tek tek durduruldu.

Güney Yanyol ve Cebeci Tüneli'nde Sıkı Denetim

Eş zamanlı yürütülen çalışmalar kapsamında Zeytinburnu Cevizlibağ Güney yanyol ile Eyüpsultan Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli çıkışında da benzer bir hareketlilik vardı. Trafik güvenliğini tehlikeye atan ve taralı alan üzerinden ilerlemeye çalışan araçlar, polis ekiplerinin radarına takıldı.

Görüntülere Rağmen "İhlal Etmedim" İtirazı

Uygulama sırasında ilginç anlar da yaşandı. Dron görüntüleriyle tespit edildikleri halde bazı sürücüler, taralı alan ihlali yapmadıklarını iddia ederek ekiplere uzun süre itirazda bulundu. Ancak yapılan kontroller ve kayıtlar doğrultusunda, kuralları ihlal ettiği belirlenen tüm sürücülere ilgili trafik kanunları uyarınca cezai işlem uygulandı.