Başkan Erdoğan Güneysu’da komşularıyla sohbet etti

Gazze’de Türkiye etkisi: Türkiye hem masada hem sahada

Rize'de STK'lar ile buluşma | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Enflasyonla mücadele: Hedefimiz tek haneli rakamlara indirmek

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber’e konuştu: “Kıbrıs’ta tek çözüm iki devletli yapıdır”