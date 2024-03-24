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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 24 Mart 2024, 21:21 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2024, 21:21

Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi gece! 5 Milyon TL'lik soru açılıyor

Ekranların en çok kazandıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?"in son bölümünde milyonluk soru açıldı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen "Kim Milyoner Olmak İster?"de Berk Göktaş isimli genç yarışmacı 1 milyon TL'lik soruya doğru cevap verdi. Tüm Türkiye'yi ekranlara kilitleyen programda, sıra 5 milyonluk soruya geldi. ATV ekranlarında yayınlanan programda 5 milyon TL'lik soru bu akşam ilk kez açılacak. Berk Göktaş, bu akşamı sorulacak son soruyu doğru yanıtlarsa Milyoner tarihinde ilk kez 5 Milyon TL'lik ödülün sahibi olacak. İşte detaylar....

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