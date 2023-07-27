Kemal Kılıçdaroğlu'na kendi partisinden DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve İYİ Parti'den tepki gelirken Kılıçdaroğlu son olarak "Bakanlık verdiysem partimizin hakkından verdim" sözleriyle rest çekti. Masa ortakları Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterirken Ahmet Davutoğlu'ndan olay bir açıklama geldi. Özdağ'ın itirafı sonrası Davutoğlu, "Kılıçdaroğlu ile görüştüm. Kılıçdaroğlu bana "3 bakanlık söz konusu değildi. Tek bir bakanlık üzerine konuşmuştuk, o da hangi bakanlık olacağı belli değildi" açıklamasını yaptı.