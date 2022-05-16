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Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Atatürk Havalimanı' çarkı! 2018'deki sözleri tekrardan gündem oldu: Millet bahçesi bizim projemiz

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Atatürk Havalimanı' çarkı! 2018'deki sözleri tekrardan gündem oldu: Millet bahçesi bizim projemiz
16.05.2022 23:59 - Son Güncelleme: 17.05.2022 18:28

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Atatürk Havalimanı'na yapılacak olan Millet Bahçesi üzerinden kirli bir provokasyona imza atan CHP'nin şovu yine kısa sürdü. Sözde doğa katliamı diye ortalığı galeyana getirmeye çalışan Kılıçdaroğlu, "Bu işte bir damla mürekkebi olan herkes vatan hainidir. O makinelerin müteahhiti; sana ise özel ilgi göstereceğiz" diye tweet attı. Bu sözleri sonrası Kılıçdaroğlu'nun 2018'de söyledikleri tekrardan gündeme geldi. Kılıçdaroğlu, "Atatürk Havalimanı'nı yeşil alan yapılması bizim projemizdi, bizim telefonlarımızı dinleyip aldılar" demişti. İşte Kılıçdaroğlu'nun çarkları...

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