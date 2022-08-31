Kemal Kılıçdaroğlu'ndan TEKNOFEST'e riyakar ziyaret!

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP, riyakarlıkta sınır tanımamaya tükürdüğünü yalamaya devam ediyor. Daha önce aleni bir şekilde T3 Vakfı'nı, SİHA'ları ve Selçuk Bayraktar'ı hedef alan partinin lideri olan Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST'i ziyaret etti. Siyasi şov için gittiği alana giden Kılıçdaroğlu, SİHA düşmanı CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun hatırlatılması üzerine zor anlar yaşadı. CHP'lideri, Tanrıkulu hakkındaki bu gerçekleri görmezden gelerek "Siz onları bırakın" deyip, "SİHA'ları desteklememiz lazım" şeklinde ikiyüzlü bir tutum sergiledi.