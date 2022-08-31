Haberler Güncel Videoları Kemal Kılıçdaroğlu'ndan TEKNOFEST'e riyakar ziyaret!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan TEKNOFEST'e riyakar ziyaret!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan TEKNOFEST'e riyakar ziyaret!
31.08.2022 19:45

OTOMATİK OYNAT

Güncel 18:16
Başkan Erdoğan’dan Deniz ve...
Güncel 01:44
Halk TV’de İsmail Saymaz ile...
Güncel 03:40
PKK'nın sözde akademiler...
Güncel 02:20
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda...
Güncel 01:35:13
Külliye'de 30 Ağustos Zafer...
Güncel 27:59
Başkan Erdoğan’dan önemli...
Güncel 03:40
TEKNOFEST KARADENİZ'de bir...
Güncel 00:40
Thodex'in kurucusu Fatih...
Güncel 04:48
Irak’ta Sadr siyasetten...
Güncel 01:24
Gülşen tahliye oldu
Güncel 11:13
Fondaş medyadan Türkiye'ye...
Güncel 05:34
17-25 Aralık sonrası ikinci...

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP, riyakarlıkta sınır tanımamaya tükürdüğünü yalamaya devam ediyor. Daha önce aleni bir şekilde T3 Vakfı'nı, SİHA'ları ve Selçuk Bayraktar'ı hedef alan partinin lideri olan Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST'i ziyaret etti. Siyasi şov için gittiği alana giden Kılıçdaroğlu, SİHA düşmanı CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun hatırlatılması üzerine zor anlar yaşadı. CHP'lideri, Tanrıkulu hakkındaki bu gerçekleri görmezden gelerek "Siz onları bırakın" deyip, "SİHA'ları desteklememiz lazım" şeklinde ikiyüzlü bir tutum sergiledi.

Güncel Videoları
SON DAKİKA