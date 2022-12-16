Haberler Güncel Videoları Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Merkezi'nden pusu! Almanya'dan dönmeyin diyenler kim? İsim isim...

Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Merkezi'nden pusu! Almanya'dan dönmeyin diyenler kim? İsim isim...

Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Merkezi'nden pusu! Almanya'dan dönmeyin diyenler kim? İsim isim...
16.12.2022 18:28 - Son Güncelleme: 16.12.2022 18:29

OTOMATİK OYNAT

Güncel 02:31
Diyarbakır’da polis servisine...
Güncel 02:01
6 yaşındaki çocuğa köpek...
Güncel 00:29
Avrupa'nın en büyüğü hizmete...
Güncel 00:16
Kılıçdaroğlu’ndan Saraçhane’de...
Güncel 00:19
CHP Genel Başkan Yardımcısı...
Güncel 02:18
İmamoğlu'nun tiyatrosuna:...
Güncel 01:18
Sıfır atık kararı BM Genel...
Güncel 02:28
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan...
Güncel 00:15
ABD Başkonsolosu'nun eşi kaza...
Güncel 02:48
Operasyon bölgesinden acı...
Güncel 00:32
6 yaşındaki çocuğa istismar...
Güncel 00:27
6 yaşındaki çocuğa istismar...

Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener'in 'mağduriyet' algısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na çektiği operasyona ilişkin bomba detaylar ortaya çıktı. Ekrem İmamoğlu'nun davasının olduğu gün Kemal Kılıçdaroğlu'nu hangi akıl Almanya'ya gönderdi? sorusu kafaları kurcalarken CHP’ye yakınlığıyla bilinen Serdar Akinan bomba bir iddia ortaya attı. Akinan 4 ismin Kılıçdaroğlu’nun Almanya’da dönüşüne engel olmaya çalıştığını belirtti. CHP’ye yakın başka bir yayın organı Oda Tv ise o isimlerin Tuncay Özkan, Bülent Kuşoğlu ve Enis Berberoğlu olduğunu iddia etti.

Güncel Videoları
SON DAKİKA