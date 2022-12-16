Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Merkezi'nden pusu! Almanya'dan dönmeyin diyenler kim? İsim isim...

Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener'in 'mağduriyet' algısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na çektiği operasyona ilişkin bomba detaylar ortaya çıktı. Ekrem İmamoğlu'nun davasının olduğu gün Kemal Kılıçdaroğlu'nu hangi akıl Almanya'ya gönderdi? sorusu kafaları kurcalarken CHP’ye yakınlığıyla bilinen Serdar Akinan bomba bir iddia ortaya attı. Akinan 4 ismin Kılıçdaroğlu’nun Almanya’da dönüşüne engel olmaya çalıştığını belirtti. CHP’ye yakın başka bir yayın organı Oda Tv ise o isimlerin Tuncay Özkan, Bülent Kuşoğlu ve Enis Berberoğlu olduğunu iddia etti.