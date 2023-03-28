Kemal Kılıçdaroğlu 'üye olmazsan çadır yok' skandalını unuttu 'oy vermeyene de yardım edeceğiz' dedi

Türkiye 14 Mayıs 2023 seçimlerine adım adım ilerlerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yalan ve oyunlarla dolu siyasetine de şahit oluyor. Kahramanmaraş merkezli asrın felaketini kendisine siyaset malzemesi yapan CHP, geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş’ta bir vatandaşa üyelik karşılığında çadır vereceğini söylemişti. Gündeme bomba gibi düşen skandal henüz hafızalardaki yerini korurken bugün Konya’da konuşan Kılıçdaroğlu, “Size yardımlar yapılıyor oyunuzu bize verin, yoksa yok diyorlar. Biz hiçbir ayrım yapmayacağız” dedi. Bu denli ikili açıklamaya sosyal medyadan büyük tepki geldi. Bazı kullanıcılar Başkan Erdoğan’a dert yanan vatandaşın videosunu paylaşırken bazıları ile “Kötüsün Bay Kemal” yorumunda bulundu.