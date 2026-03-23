Kayıp Rümeysa Güven'den acı haber: Manavgat Irmağı'nda cansız bedeni bulundu

Antalya'da kayıp öğretmen adayı Rümeysa Güven, Manavgat Irmağı'nda cansız bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sabah yürüyüşe çıkan ve ardından kaybolan 29 yaşındaki İngilizce öğretmen adayı Rümeysa Güven'in cansız bedeni Manavgat Irmağı'nda bulundu. Atanmayı bekleyen genç kadının cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olay yeri görüntüleri için sayfanın üstündeki videoyu izleyebilirsiniz.

Sabah yürüyüşe çıktı, kayboldu

Annesi ve 2 kız kardeşiyle birlikte yaşayan Rümeysa Güven, sabah saat 06.00 sıralarında yürüyüş yapmak için evden ayrıldı. Saat 09.00'da ailesinin kendisinden haber alamaması üzerine Cumhuriyet Polis Karakolu'na kayıp başvurusunda bulunuldu.

Sahil Güvenlik ekipleri cansız bedeni buldu

Kayıp başvurusunun ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Manavgat Irmağı yakınlarında arama çalışması başlatıldı. Kısa süre sonra acı haber geldi. Sahil Güvenlik ekipleri, Rümeysa Güven'in cansız bedenini ırmakta buldu.

Atanmayı bekleyen öğretmen adayıydı

İngilizce Öğretmenliği bölümü mezunu olan Rümeysa Güven'in devlet okuluna atanmayı beklediği öğrenildi. Genç kadının hayatını kaybetmesi çevresinde derin üzüntüye yol açtı.

Cenaze Adli Tıp'a gönderildi

Olay Yeri İnceleme ekipleri, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabip'in incelemeleri tamamlandıktan sonra Rümeysa Güven'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

