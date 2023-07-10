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Okullar ne zaman başlayacak? MEB duyurdu! 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı

Okullar ne zaman başlayacak? MEB duyurdu! 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı
10.07.2023 01:46 - Son Güncelleme: 10.07.2023 01:48

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni açıkladı. Buna göre; ilk ders zili 11 Eylül'de çalacak.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi İlk ders zili, 11 Eylül'de çalacak.

İkinci dönem, 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

Yeni dönemde, okullarımızda sağlıkla buluşmak üzere…

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