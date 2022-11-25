Kara harekatı öncesi teröristleri zıplatacak tespit! ABD'li analist Michael Doran: Türkiye'yi eleştirenler haykırıp ağlayacak!

İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen kanlı saldırının ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye ve Irak'ta bulunan terör hedeflerini havadan yerle bir etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim için en uygun olan zamanda karadan da teröristlerin tepesine tepesine bineceğiz." açıklamasıyla muhtemel kara harekatının sinyalini verdi. ABD'nin terör örgütleriyle ilişkilerine dair yaptığı eleştirileriyle dikkatleri çeken Profesör Michael Doran, ABD'nin Suriye'den çekileceğini ve Türkiye'nin de YPG'yi dağıtacağını söyledi. Doran, "Ankara'yı eleştirenler haykırıp ağlayacak ama sonuç belli" dedi.