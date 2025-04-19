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Kapalıçarşı’dan 8 ile dolandırıcılık çetesi: 36 gözaltı
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Kapalıçarşı'dan 8 ile dolandırıcılık çetesi: 36 gözaltı

Giriş Tarihi: 19.04.2025 13:57:09

Kapalıçarşı’dan başlayıp 8 ile uzanan dolandırıcılık ve kara para aklama zinciri deşifre edildi. Forex yatırımı vaadiyle onlarca kişiyi tuzağa düşüren şebeke, yasal siteleri kopyalayarak kart ödemelerini kendi POS cihazlarına yönlendirdi, yasa dışı bahisle kara para trafiği büyütüldü. MASAK’ın incelemelerinde, Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren bir şirketin 67 paravan firma üzerinden suç gelirlerini yasal bankacılık sistemine soktuğu ve tam 1 milyar lirayı dolaşıma kazandırdığı belirlendi. İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 36 şüpheli yakalandı.

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